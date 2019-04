Un clip electoral a lui Trump, eliminat de pe Twitter pentru că a folosit coloana sonoră dintr-un vestit film

Un clip electoral care conţinea o piesă de pe coloana sonoră a filmului "Cavalerul Negru: Legenda Renaşte", publicat de Donald Trump pe platforma de micro-blogging Twitter, a fost eliminat după ce compania Warner Bros.

l-a acuzat pe preşedintele american de încălcarea drepturilor de autor.

Videoclipul, care avea scop electoral - în contextul în care Trump candidează din nou la funcţia de preşedinte al SUA în 2020 -, a fost publicat pe Twitter marţi, la ora locală 16.43, potrivit deadline.com.

El conţinea atât trimiteri la adversarii preşedintelui american - precum actriţa de comedie Rosie O'Donnell şi contracandidata la alegerile prezidenţiale din 2016 Hillary Clinton -, cât şi menţiuni ale acţiunilor întreprinse de Donald Trump de la învestire până în prezent. În clip a fost folosit cântecul "Why Do We Fall", compus de artistul german Hans Zimmer pentru pelicula "Cavalerul Negru: Legenda Renaşte/ The Dark Knight Rises", ultima din trilogia despre supereroul Batman, regizată de cineastul britanic Christopher Nolan.

Clipul a fost însoţit de mesajul "Make America Great Again" ("Să facem America măreaţă din nou"), folosit de preşedintele american în precedenta campanie prezidenţială.

"Utilizarea coloanei sonore a Warner Bros. din filmul «The Dark Knight Rises» în acest clip de campanie nu a fost autorizată", a afirmat compania de producţie de film într-un comunicat oficial. "Încercăm să găsim mijloacele legale potrivite pentru a-l elimina", potrivit aceleiaşi surse.

La ora locală 23.58, clipul încă putea fi găsit pe contul lui Donald Trump, însă a dispărut la scurt timp după, fiind menţionat faptul că eliminarea a fost făcută în baza încălcării drepturilor de autor.