Un ciorchine de struguri din Japonia a fost vândut cu 1,4 milioane de yeni

Un ciorchine de struguri negri s-a vândut vineri în centrul Japoniei cu 1,4 milioane de yeni (12.700 de dolari), la prima licitaţie din acest sezon, informează agenţia Kyodo. Suma este cu 100.000 de yeni mai mare prin comparaţie cu sezonul anterior, fiind stabilit astfel un record pentru al treilea an consecutiv, scrie digi24.Hsieh Ming-ta, care conduce Yumaowu, un lanţ japonez de supermarketuri de lux din Taiwan, a cumpărat strugurii din soiul "Ruby Roman" prin intermediul unui angrosist din Kanazawa, capitala prefecturii Ishikawa, unde soiul a fost dezvoltat şi este cultivat în exclusivitate."Vreau să introduc 'Ruby Roman' populaţiei din Taiwan", a declarat Hsieh, în vârstă de 66 de ani, care a precizat că raportat la "un an de muncă grea pentru producătorii (strugurilor), suma de 1,4 milioane de yeni este mică".Vineri, în cadrul primei licitaţii din acest sezon, au fost livraţi 253 de ciorchini de struguri din soiul "Ruby Roman"."Zilele însorite, cu temperaturi ridicate, au continuat chiar înainte de recoltare, aşa că am reuşit să culegem struguri cu o dulceaţă intensă", a declarat Mitsuo Maruyama, director adjunct al grupului de cercetare a soiului "Ruby Roman", un organism format din cultivatori din prefectura Ishikawa.Varietatea de struguri "Ruby Roman", cu boabe de dimensiunea unei mingi de ping-pong, este recunoscută pentru conţinutul ridicat de zahăr şi nivelul redus de aciditate.Soiul a fost lansat pe piaţă în august 2008.