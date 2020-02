Un chinez din Rusia, suspectat de coronavirus se plânge pe condiţiile din spitale ruseşti (VIDEO)

Cetăţeanul chinez, suspectat de coronavirus şi internat într-un spital din oraşul Cita s-a plâns presei pe condiţiile din spital şi pe faptul că medicii nu îi oferă informaţii despre starea lui de sănătate, transmite UNIAN.

"Bună ziua, eu sunt chinezul din Zabaikalie, care ar fi infectat. Eu doar tuşesc, nu mă supără mai mult nimic, medicii nu-mi spun că sunt infectat şi nu-mi arată rezultatele analizelor. Despre faptul că aş fi infectat am aflat din presă", a declarat bărbatul.

Chinezul şi-a cerut iertare faţă de toţi pentru faptul că ar fi infectat. Potrivit lui, el a vizitat China împreună cu fetiţa şi soţia sa.

"Dacă sunt într-adevăr infectat, vreau să-mi cer scute, probabil, nu trebuia să plec nicăieri. Doar mi-am luat copilul şi socţia şi am plecat în China. Nu ştiam că mă pot infecta. În pofida rezultatului, sper că voi fi ajutat, pentru că fetiţa are febră şi diaree, iar din ştirile chineze am aflat că aceasta e foarte periculos. Însă în spitalul în care ne aflăm, sunt insuficiente condiţii pentru reabilitarea noastră", a spus bărbatul.

Chinezul a spus că timp de o săptămână, le-au fost luate analize de şase ori, însă rezultatele nu i-au fost oferite.

"Fetiţa mea are toată mâna plină de înţepături de la seringi, pare e posibil la un copilaş atât de mic să-i prelevezi sânge de atâtea ori fără a oferi rezultate? Am vrea să primim rezultatele analizelor, să ştim dacă suntem bolnavi sau nu. Dacă da, atunci copilul meu are nevoie urgent de ajutor", a spus bărbatul.

Acesta a înregistrat şi un video cu imagini din spital, unde se pot vedea paturi de fier fără saltele.