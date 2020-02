Un căpitan de vas s-a aruncat eroic în apă de la 12 metri pentru a salva o femeie de la înec

Căpitanul birmanez de vas U Myint Aye, în vârstă de 60 de ani, a fost protagonistul unui moment special şi dramatic în momentul în care s-a aruncat de la 12 metri înălţime pentru a salva o pasageră care căzuse în apă, scrie adevarul.ro.

U Myint Aye, care mai are doar un an până la pensie, intrase cu nava în portul Dala de pe râul Yangon, când una dintre pasagere a făcut un pas greşit şi a picat în apă. Pasagera de 34 de ani a căzut în apă chiar în momentul când nava intra în port.

Căpitanul vasului a sărit în apă de la 12 metri pentru a o salva de la înec. Momentul a fost surprins de cei care asistau la incident. Femeia a fost salvată de căpitan cu ajutorul membrilor din echipaj.

Căpitanul a precizat că în acel moment nu s-a gândit la propria sa viaţă.

"Eu am 60 de ani, nu conta dacă muream, dar pasagera este tânără, ea trebuie să trăiască. Nu ştiu câţi oameni am salvat de la înec, dar sunt destui, sunt mândru că am făcut asta", a spus căpitanul conform LAD Bible.