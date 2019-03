Un cântăreţ american, învinuit de abuz sexual, rupe tăcerea cu privire la acuzaţiile care i se aduc

Interviul a constituit prima ocazie în care starul de R&B, în vârstă de de 52 de ani, acuzat de abuzuri sexuale asupra unor minore, unele acuzaţii datând din urmă cu zeci de ani, a vorbit de la inculparea sa luna trecută.Zece capete de acuzare au fost formulate împotriva artistului pentru agresarea celor patru presupuse victime între 1998 şi 2010. Dacă va fi găsit vinovat, el este pasibil între trei şi şapte ani de închisoare pentru fiecare dintre cele zece capete de acuzare vizând abuzuri sexuale."Nu este adevărat", a declarat el, fără a oferi alte detalii suplimentare intr-un interviu acordat postului CBS, dintre care unele extrase au fost publicate marţi seara, scrie agerpres.ro "Indiferent dacă sunt zvonuri vechi, zvonuri noi, zvonuri viitoare, nu este adevărat ", a adăugat el în acest interviu în care a părut extrem de emoţionat şi de enervat.De altfel, în cadrul unei audienţe în faţa unei instanţe din Chicago (Illinois), R. Kelly a pledat nevinovat.Cântăreţul crede că este victima reputaţiei sale proaste - fiind inculpat în 2002 după ce s-a filmat întreţinând relaţii sexuale cu o adolescentă de 14 ani, înainte de a fi achitat în 2008."Voi spune ceva: oamenii se întorc la trecutul meu, ok? Asta fac, se întorc la trecutul meu şi încearcă să adauge lucrurile de acum", a încercat să explice artistul.Kelly a revenit, de asemenea, în cadrul interviului, la o anchetă publicată în 2017 de site-ul de ştiri BuzzFeed, care l-a acuzat că ar avea cvasi-sclave sexuale la reşedinţele sale din Chicago şi Atlanta."Nu este nevoie să reţin oamenii împotriva voinţei lor", a exclama el. "De ce aş face asta? Ar trebui ca R. Kelly să fie prost, după tot ce s-a întâmplat în trecutul meu foarte îndepărtat", a continuat el.Cazurile pentru care a fost acuzat R. Kelly vin după lansarea, la începutul lunii ianuarie, a unui documentar în şase părţi intitulat "Surviving R. Kelly", care prezintă mărturii despre "abuzurile sexuale, mentale şi fizice" care ar fi fost comise de interpretul hitului "I Believe I Can Fly".