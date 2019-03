Un cântăreţ american, învinuit de abuz sexual, a fost eliberat a doua oară, într-o săptămână, din închisoare

Cântăreţul R&B R. Kelly a părăsit, sâmbătă, închisoarea din Chicago pentru a doua oară în două săptămâni, după ce a plătit 161.663 de dolari pensie alimentară pentru cei trei copii ai lui cu fosta soţie, Andrea Kelly, potrivit Chicago Sun-Times, citat de Variety.

"Promit să îndreptăm toate astea. Este tot ce pot să spun acum. Îmi iubesc fanii", a spus Kelly în timp ce părăsea închisoarea, potrivit TMZ, care a anunţat şi că el a strâns banii de cauţiune cu ajutorul unui "binefăcător". Avocatul lui Kelly, Steve Greenberg, a afirmat recent că R.Kelly are probleme financiare, potrivit News.ro

Următoarea audiere a lui Kelly privind acuzaţiile de agresiune sexuală, pe 22 martie.

În vârstă de 52 de ani, R. Kelly a pledat nevinovat privind acuzaţiile de agresiune sexuală, la finalul lunii februarie, aduse de patru femei, dintre care trei, adolescente. Aceste învinuiri au fost aduse după ce alte şapte femei, inclusiv fosta lui soţie, au vorbit într-un documentar realizat de Lifetime şi l-au acuzat de abuz emoţional şi sexual, scrie digi24.ro.

El a petrecut o săptămână în închisoare înainte de a plăti o parte din cauţiune, de 100.000 de dolari, pe 25 februarie.

"Am fost asasinat. Am fost îngropat de viu", a spus el printre lacrimi într-un interviu difuzat miercuri de CBS. "Nu am făcut lucrurile astea! Ăsta nu sunt eu! Lupt pentru nenorocita mea de viaţă!", a spus el sărind în picioare de pe scaun.