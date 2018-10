Un camion încărcat cu zeci de tone de pui congelaţi S-A RĂSTURNAT. Șoferul, în stare gravă la spital (VIDEO)

Şoferul unui tir încărcat cu pui congelaţi a ajuns în stare gravă la spital, după ce camionul pe care îl conducea s-a răsturnat pe o autostradă din Australia. Din fericire, niciun alt vehicul nu a fost implicat în accident.

Potrivit poliţiei australiene, şoferul a ratat intrarea pe un pod şi a ajuns pe autostrada de dedesubt, unde a rupt cablurile de protecţie. Viteza tirului a fost atât de mare încât unul dintre cabluri a fost smuls pe o lungime de peste 200 de metri. Camionul s-a răsturnat şi toate cutiile cu marfă au ajuns pe carosabil.

Pompierii au intervenit imediat pentru a scoate şoferul încarcerat în cabina tirului. Medicii susţin că victime are răni la cap şi la picioare, dar că viaţa sa nu este în pericol.

A truck driver has miraculously survived plunging off an embankment and onto the Hume Freeway north of Melbourne. @NearyTy_9 #9News pic.twitter.com/GnDa0K67Hz