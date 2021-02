Un cal muribund abandonat acum o lună la porțile unui grajd din satul Bălțata, Criuleni, a fost salvat. Află povestea incredibilă a Dacotei

În satul Bălțata din raionul Criuleni acum aproximativ o lună localnicii au abandonat la porțile unui grajd un cal muribund. Animalul abandonat a fost adăpostit de oameni cu suflet mare, care l-au vindecat, l-au hrănit și acum visează să-i găsească un stăpân iubitor. Elena Derjanschi a mers în vizită la iapa Dacota, ca să afle, cum poate fi ajutată.

Într-o zi geroasă de iarnă la porțile acestui grajd din satul Bălțata raionul Criuleni a fost găsită iapa, care murea de foame. Stăpâna grajdului Mariana Zahatei, care de 30 de ani se ocupă cu creșterea cailor, spune, că până acum nu a mai văzut așa ceva.

”A apărut miraculos în fața grajdului în cele mai geroase zile de Bobotează. Atunci grajdul nu era deschis, era în construcție. Localnicii știau că se construiește un grajd, și, probabil, au decis s-o abandoneze aici.”



Astfel, animalul, care a primit numele Dacota, a ajuns în mâini grijulii, care l-au adăpostit, l-au încălzit, l-au hrănit și au chemat un medic veterinar să-l examineze. Acesta a stabilit, că calul are pneumonie. Pentru a atenua suferințele animalului, Mariana zilnic mergea după medicul veterinar la Chișinău, și ore în șir îi ținea picurătoarea. Potrivit veterinarului, Dacota are aproximativ 10 - 15 ani.



”Deja a adăugat între 50 și 80 de kilograme. Oricum nu arată prea bine, dar atunci, când a ajuns la noi, iată aici, între coloana vertebrală și coaste, nu era deloc carne. Puteai studia anatomia, pentru că scheletul era vizibil.”, a adăugat Mariana Zahatei.



Mariana, care deja are în grija ei mai multe animale, a cerut ajutor pentru Dacota în rețelele de socializare. Îndemnul ei a fost preluat de gazda postului de radio ”Russkii liubimîi” Maru Petrova. Doar în câteva zile, datorită postării colegei noastre, zeci de oameni au transferat bani pentru întreținerea animalului.



”Am închiriat deja cu succes nara Dacotei, urechile, coada pentru a împleti o cosiță. Atunci când oamenii înțeleg - chiar există acest suflet viu, se implică mai ușor, pentru că știu - undeva este un căluț, care cât de puțin, dar îmi aparține.”, a declarat Maru Petrova, prezentatoare radio.



Întreținerea Dacotei costă câteva mii de lei pe lună. Și foarte curând ea va naște un mânz, așa că cheltuielile vor crește. Banii adunați până acum vor ajunge doar pentru timpul apropiat.



”Îmi pare foarte rău, că nu pot ști, cine anume a transferat acești bani, sistemul nu permite. Dar vreau să-i mulțumesc fiecăruia, care a contribuit pentru Dacota, să-i mulțumesc fiecăruia în parte.”



Salvatoarele Dacotei planifică să înființeze o fundație în ajutorul cailor сare sunt în dificultate. Iar animalele salvate, la răndul lor, vor putea ajuta oamenii cu probleme psihologice. Cum? Cu ajutorul hipoterapiei, care cuprinde o serie de tratamente care implică activități cu caii.



”Oamenii au probleme, sunt îngrijorați. Într-un cuvânt - au stare de depresie și anxietate. Caii vă pot ajuta în aceste situații. Încă Hipocrate a spus: călăria împrăștie gândurile negre și dă naștere celor vesele și luminoase. Iar în ziua de azi pentru asta nici nu trebuie să urci pe cal. Ce trebuie să facă? O să-ți spunem, găsește-ne pe rețelele de socializare.”



Dacă doriți să o ajutați pe Dacota sau viitoarea fundație, puteți telefona pe numărul de telefon afișat pe ecran, sau să accesați grupul "Centaur heart center" în facebook.