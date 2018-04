Un câine surd şi parţial orb, dar extrem de loial, a stat timp de 15 ore alături de o fetiţă de trei ani care s-a rătăcit

Max, un câine bătrân, surd şi parţial orb, dar extrem de loial, a rămas timp de 15 ore alături de o fetiţă de trei ani care s-a rătăcit în orăşelul australian Warwick.



Aurora a fost dată dispărută din faţa casei sale din Warwick vineri după-amiază, în jurul orelor 15.00. Animalul de companie al bunicilor ei, un câine de cireadă australian în vârstă de 17 ani, a urmat-o pe fetiţă după ce a părăsit curtea casei şi nu s-a despărţit de ea toată noaptea, dormind alături de micuţă când temperatura a scăzut la 15 grade Celsius, potrivit The Australian, citează adevarul.ro.

În jur de 100 de poliţişti, voluntari şi membri ai serviciilor de urgenţă s-au mobilizat pentru a o căuta pe Aurora în preajma casei care se află într-o zonă montană. Sâmbătă dimineaţă, bunica fetiţei, care îşi striga nepoata, a auzit un răspuns slab.

"Când am auzit-o strigând «bunico», am ştiut că e ea. Am urcat muntele şi când am ajuns sus, a venit câinele la mine şi m-a condus direct la ea", a povestit bunica fetiţei.

Aurora a fost găsită la aproximativ doi kilometri de casă, pe un teren care se află tot în proprietatea familiei, prezentând câteva tăieturi şi zgârieturi minore.

"Zona din preajma casei e muntoasă, terenul fiind destul de dificil de parcurs, aşa că a avut mult de mers alături de câinele care i-a fost loial. Şi ţinând cont că vremea a fost rece peste noapte şi că a plouat, suntem norocoşi că fetiţa este teafără", a declarat şeful serviciului de urgenţă.

Max a fost declarat de Poliţia din Queensland câine de poliţie onorific.