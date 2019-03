Un câine ciobănesc-belgian din Italia va ajuta carabinierii moldoveni să depisteze explozivele

Carabinierii au de azi înainte un ajutor de nădejde în depistarea substanţelor explozive.

Ethan, un ciobănesc-belgian de un an şi jumătate, a fost adus acum câteva zile din Italia, după ce un carabinier moldovean a absolvit un curs în Florenţa, în domeniul chinologic.

În prezent, patrupedul este în perioada de adaptare.



Nicoleta Belîi are 22 de ani şi este militar în Batalionul cu destinaţie specială "Scorpion". Tânăra a mers la cursuri de pregătire în Florenţa. Acolo a făcut cunoştinţă cu Ethan şi de atunci au devenit de nedespărţit.



"El cunoaşte limba italiană, când am mers în Italia nu cunoşteam nici eu, dar am învăţat-o împreună. Îi place foarte mult să fie alintat şi cred că prin asta şi ne-am găsit, lui îi place să fie alintat şi mie îmi place când el lucrează", a spus Nicoleta Belâi, carabinier, Batalionul cu destinaţie specială "SCORPION".



Nicoleta s-a aflat în Italia jumătate de an. În această perioadă, tânăra a învăţat cele mai eficiente metode de dresare a câinilor militari.



"Pentru mine a fost o experienţă foarte frumoasă. Pe lângă schimbul profesional pe care l-am avut, a fost şi un schimb cultural. Domeniul chinologic nu este un domeniu fix, ca matematica, pentru fiecare câine este o metoda de dresare, apar probleme, absolut diverse", a mai declarat carabiniera.



Câinele a fost dăruit Inspectoratului General de Carabinieri în cadrul unei ceremonii la care a participat şi delegaţia Ambasadei Italiei în Moldova.



"Este un pas foarte important şi anume că la noi în Moldova şi mai ales în Trupele de Carabinieri, nu avem aceşti câini, care-s pentru depistarea explozibilului. Acest câine poate fi antrenat şi la asigurarea şi menţinerea ordinii publice", a spus Mihail Ciubaciuc, şef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri.



"Trăim într-o lume unde criminalitatea nu are hotare. O cooperare bilaterală între statele noastre este necesară şi donaţia acestui câine din partea ţării noastre este la fel de importantă pentru eficientizarea luptei cu criminalitatea", a spus Diego Rodazzo, reprezentant Ambasada Italiei în Republica Moldova.



Patrupedul va avea un companion. Al doilea câine, dresat pentru securitatea publică, urmează să ajungă la vară.