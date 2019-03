Un caiet care i-a aparţinut lui Paul McCartney în adolescenţă, scos la licitaţie (FOTO)

Un caiet şcolar care i-a aparţinut cântăreţului Paul McCartney în adolescenţă, cu un desen făcut de mână reprezentând un bărbat fumând şi cu adnotările profesorului de literatură în interior, va fi scos la licitaţie, scrie agerpres.ro.



Fostul component al formaţiei The Beatles a folosit caietul de exerciţii pe când era elev la Liceul pentru băieţi din Liverpool, unde i-a fost profesor de literatură Alan ''Dusty'' Durband, o personalitate importantă a comunităţii educaţionale şi artistice din oraş.

Caietul este scos la licitaţie de o familie din Liverpool, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Membrii familiei susţin că ''deţin caietul de foarte mult timp''.

Caietul conţine 22 de pagini de eseuri pe care elevul McCartney le-a scris despre opere literare precum ''The Return Of The Native'', de Thomas Hardy, sau ''Paradise Lost'', de John Milton.



Un desen care reprezintă un bărbat fumând este prezent pe coperta a patra.

Elevul, care avea pe atunci 17 sau 18 ani, avea rezultate promiţătoare, notate cu calificative de la B-, la B++.



Toate cele cinci eseuri din caiet, a cărui valoare a fost estimată la 10.000 de lire sterline, au fost notate de profesorul Durband.

Documentul datează din anul şcolar 1959-1960.



Printre obiectele scoase la vânzare de casa de licitaţii Omega Auctions în oraşul Newton-Le-Willows se mai află o casetă a lui George Harrison, cu melodii inedite, înregistrate în 1978, şi a cărei valoare este estimată la 3.000 de lire sterline.

Un poster cu Beatles cumpărat anul trecut la un târg de vechituri din Statele Unite pentru doar şapte dolari este aşteptat să se vândă cu 12.000 de lire sterline.



Cumpărătorul l-a achiziţionat pentru fiul său, un fan al formaţiei, fără să-i cunoască valoarea reală.

Va fi vândută şi o pereche de ochelari cu ramă aurită, fără lentile, care i-au aparţinut lui John Lennon.



Lennon i-a oferit ochelarii prietenului său, designerul Barry Finch, în 1967.



Licitaţia va avea loc în data de 26 martie la casa de licitaţii Omega din Newton-Le-