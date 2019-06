Un boxer din Mexic se află în comă, după ce a fost făcut knock out în ring (VIDEO)

Felipe "Gallito" Orocuta, un boxer din Mexic, a ajuns în comă, la spital, după ce a luptat pentru centura de campion mondial. Imagini cu incidentul grav circulă pe tot internetul, după ce acesta a fost resuscitat chiar în ring, după ce a fost făcut K.O. de adversarul său.

Former two-time world super flyweight title challenger Felipe “Gallito” Orocuta has fallen into a coma after suffering a brutal TKO loss on Friday night in Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, Mexico. pic.twitter.com/Sk1oNEPzG0