Un bloc electoral care are drept obiectiv unirea Moldovei cu România vrea să participe la alegerile parlamentare

foto: publika.md

Un nou bloc electoral care are drept obiectiv unirea Moldovei cu România și-a anunțat intenția de a participa la alegerile parlamentare din februarie 2019. Este vorba despre Convenția euro-unionistă din Moldova, din care fac parte istorici, academicieni, dar și foști deputați. Membrii convenției susțin că acest bloc vrea să apere interesele cetățenilor români din Moldova în viitorul Parlament. Ideea creării acestui bloc aparține reprezentanţilor Mișcării Civice Europene din Moldova.



"Am făcut acest lucru din mai multe motive, pentru că pe parcursul celor 27 de ani am văzut o îndepărtare tot mai mare și o suprimare tot mai puternică a entității naționale românești", a declarat Valentin Dolganiuc, lider Mișcarea Civică Europeană.



Ideea este susținută și de Partidul Verde Ecologist, Mişcarea Ecologistă și Partidul Naţional Liberal. În același timp, academicienii, dar și istoricii fac apel public către toți cei care împărtășesc ideea unionistă să adere la această convenție.



"Haideţi toţi împreună să demonstrăm unii lumi întregi că noi, românii din Republica Moldova, suntem asupra egoismelor de partid, asupra egoismelor de grup şi, mai presus de tot, punem interesul naţional", a menționat Anatol Ţăranu, istoric.



După anunțul de creare a unui bloc electoral, membrii inițiativei urmează să depună o cerere la Comisia Electorală Centrală de înregistrare în calitate de concurent electoral în cursa pentru alegerile parlamentare.