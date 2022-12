Un bloc din Şoldăneşti riscă să se prăbuşească în orice clipă. Zeci de oameni îşi pun viaţa în pericol (VIDEO)

Zeci de oameni din Şoldăneşti îşi pun zilnic viaţa în pericol din cauză că blocul în care locuiesc riscă să se prăbuşească în orice moment. Pe clădirea cu cinci etaje au apărut fisuri încă acum zece ani, iar odată cu trecerea timpului, acestea au ajuns să aibă lăţimea de câţiva centimetri. În acest an, Agenţia pentru Supraveghere Tehnică a emis o prescripţie prin care a dispus ca oamenii să fie evacuaţi imediat, însă mulţi au rămas în bloc din cauză că nu au alt loc de trai. Primarul oraşului afirmă că administraţia locală nu dispune de resursele necesare pentru a consolida clădirea, aşa că a solicitat ajutor de la Guvern. Banii însă vor fi alocaţi abia în luna ianuarie.

În blocul cu 30 de apartamente, construit în 1980, locuiesc în prezent 40 de persoane. Locatarii spun că primele fisuri în pereţi au apărut încă în 2012, iar cu timpul, acestea au devenit atât de mari, încât din apartamentele de la ultimul etaj cerul poate fi văzut cu ochiul liber. De frică, mai multe familii şi-au părăsit locuinţele şi au plecat la rude sau au închiriat apartamente.

Ala Beschieru locuieşte aici împreună patru copii, trei dintre care sunt minori. Femeia spune că a cumpărat apartamentul în urmă cu opt ani, însă atunci nu a observat fisurile din pereţi.

''- Sunt crăpături, unde le acoperim, ele din nou apar şi tot aşa. Trăim cu frică, nu avem unde să ne ducem în altă parte. A început să crape mai recent, ba de la cutremure. Am rămas doar şapte familii. Numai eu am rămas cu copiii, iar doamna de jos tot are bebeluşi.

- Dar au fost aici verificări tehnice, a fost primăria?

- Da, au fost.

- Şi ce spun, e periculos de locuit aici?

- Încă nu ne-au spus dacă e periculos sau nu, nu ne-a spus nimeni nimic'', a spus Ala Beschieru.