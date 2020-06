Un bloc din sectorul Buiucani, inundat după ce o ţeavă de scurgere s-a spart. Apa ţâşnea chiar din perete

Ploaia torenţială de duminică le-a dat mari bătăi de cap locatarilor unui bloc de pe strada Muşatinilor din sectorul Buiucani al Capitalei. Şi asta deoarece a fost inundată scara blocului după ce o ţeavă de scurgere s-a spart.

Din imaginile video trimise pe adresa redacţiei noastre de către un locatar, se vede cum dintr-un perete al blocului apa ţâşneşte ca din havuz. A fost inundată şi parcarea subterană, şi liftul.

Locatarii au încercat să remedieze problema cu forţele proprii.

"Am fost nevoit să merg pe acoperiş, pe ploaia cea mare şi am stopat apele prin acoperire. Am blocat, de fapt, scurgerea asta pluvială şi apa a încetat să mai curgă".

Într-un final, fostul diriginte de şantier al complexului locativ a rezolvat problema. Oamenii sunt indignaţi şi spun că nu este pentru prima oară când blocul este inundat.

"Eu cred că, totuşi, este o greşeală a proiectantului că nu a calculat corect volumul de apă de pe scurgerea apelor în urma ploilor. Şi ţeava, de fapt, nu reuşeşte să elimene această cantitate de apă şi de asta iese din funcţiune".

Contactat telefonic pentru reacţie, administratorul blocului, Angela Zamari, ne-a declarat că, după fiecare ploaie puternică, gurilor de canalizare se umplu cu apă, iar ţeava din interior cedează din cauza presiunii. Administratorul susţine că problema va fi înlăturată de către reprezentanţii companiei de construcţie a blocului.