UN BLOC DIN RUSIA s-a prăbușit în urma unei explozii. Patru oameni au murit şi 68 sunt daţi dispăruţi

Patru oameni au murit şi 68 sunt daţi dispăruţi la Magnitogorsk, în Rusia, în urma unei explozii provocate de o acumulare de gaz. O parte a blocului unde s-a produs deflagraţia s-a prăbuşit. Explozia a afectat şi blocurile vecine.



"A fost o explozie atât de puternică, încât am crezut că a fost cutremur. Am ieşit la balcon şi am văzut că în blocul vecin, la etajul al doilea, s-a produs un incendiu. Toate geamurile de la balcon s-au spart. "



" Stăteam şi mă uitam pe geam şi la un moment dat am auzit o bubuitură, apoi am văzut o flacără uriaşă. S-a produs o explozie puternică."



Momentul deflagraţiei a fost surprins de o cameră de supraveghere aflată într-un depozit de la parterul blocului.



48 de apartamente în care locuiau 110 oameni au fost complet distruse. Sute de pompieri şi militari au fost mobilizaţi pentru operaţiunile de salvare. Până acum, echipele de intervenţie au reuşit să scoată de sub ruine 16 supravieţuitori, printre care şapte copii. Între timp, locatarii blocului au fost evacuaţi din cauză că există riscul

prăbuşirii a încă două scări ale blocului.

Primele date ale anchetei arată că explozia s-ar fi produs la etajul al doilea, la ora 6 dimineaţa. Potrivit presei locale, în blocul afectat de explozie locuiau 1300 de oameni.

Toţi vor sta în perioada următoare la rude sau prieteni. Pentru 300 dintre ei, autorităţile locale au găsit locuri de cazare la un internat. Ministrul pentru situaţii de urgenţă şi ministrul sănătăţii au plecat spre Magnitogorsk pentru a lua parte la operaţiunile de salvare.

Pe reţelele de socializare oamenii deja s-au mobilizat pentru a ajuta sinistraţii Autorităţile din regiunea Celiabinsk au anunţat că vor cumpăra apartamente pentru cei care au rămas fără locuinţe.

În plus, familiile celor care au murit în explozie vor primi ca ajutor financiar echivalentul a 24 de mii de lei, iar cele ale răniţilor, câte 12 mii de lei.