Un bloc de locuit din România a ars cu totul. Nouă oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor (VIDEO)

Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale și au reușit să stingă incendiul după trei ore.

Focul a izbucnit la o casă de pe strada Iordache Năstase din sectorul 5 şi s-a extins la blocul alăturat, care are 50 de apartamente.

A ars mansarda blocului, iar flăcările s-au propagat și la etajul al treilea, atât pe verticală (pe faţadă), cât şi pe orizontală.

„Având în vedere că există posibilități limitate de amplasare a autospecialelor pentru lucrul la înălţime, în mod special pe capetele blocului, incendiul s-a extins spre centrul blocului, unde jetul de apă nu reuşeşte să atingă fiecare punct unde se manifestă incendiul”, a explicat în timpul intervenției Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Din fericire, locatarii au reușit să se salveze și nu sunt persoane rănite grav, după cum a declarat la Digi24 Raed Arafat, secretar de stat în MAI. Doi pompieri și șapte locatari au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar numai două persoane au fost transportate la spital.

Sunt și persoane care au fost expuse la fum, pentru că unii locatari au întârziat să iasă din locuințe în speranța că își vor salva din bunuri. Pompierul care a fost transportat la spital s-a rănit într-un obiect tăios în timpul intervenției. Au fost și câteva cazuri de atacuri de panică.

După ce flăcările au fost controlate, au fost constituite echipe de căutare-salvare care au verificat spaţiile interioare, dar deocamdată nu au fost găsite persoane înăuntru, scrie digi24.ro

„A fost evitată o catastrofă”, a spus, la Digi24, şeful Departamentului pentre situaţii de urgenţă, Raed Arafat. Blocul are singură scară, amplasată pe mijloc. „Intervenţia a fost una dificilă. Pompierii au evacuat în jur de 13 persoane în afara celor autoevacuate. Blocul este atipic, în sensul că în interior este o singură scară, în mijloc, la dreapta şi la stânga sunt apartamentele. Ăsta e un lucru foarte serios, pentru că înseamnă ca s-a evitat o catastrofă. Din ce am înţeles, blocul este mansardat. Patru niveluri, are mansarda din lemn şi tablă şi de acolo răspândirea a fost foarte rapidă”, a explicat Raed Arafat.

Autoritățile încearcă să găsească acum soluții pentru oamenii care au rămas fără apartamente. Rămane de stabilit care a fost cauza incendiului, dar şi dacă dezvoltatorul avea toate autorizaţiile cerute de lege. Mulţi dintre locatarii rămaşi pe drumuri spun că actele nu ar fi fost in regulă.