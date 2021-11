Un bloc de 21 de etaje s-a prăbușit în Nigeria (IMAGINI DE GROAZĂ)

O clădire cu 21 de etaje, aflată într-o zonă rezidențială în care se construiesc locuințe de lux, s-a prăbușit în Lagos, Nigeria, relatează CNN, citează digi24.ro.

"Am crezut că este un cutremur. Ne-am grăbit să ieșim din apartamentul nostru. Am simțit cum clădirea în care ne aflam se mișcă și am știut că ceva nu este în regulă”, a declarat pentru CNN Olu Apata, un rezident din apropiere și președintele Asociației Avocaților din Nigeria.

Apata a precizat că imobilul respectiv a fost în construcție în ultimii doi ani și că dezvoltatorul a negociat cu potențiali cumpărători.

Trei persoane au fost salvate din dărâmături, potrivit unui comunicat al autorităților statului Lagos, care au adăugat că pompierii și serviciul de ambulanță au mers la fața locului.

Deocamdată nu sunt date oficiale privind numărul de persoane care se aflau în interiorul imobilului.