Un bloc avariat din Hîncești urmează să fie demolat sau consolidat: Ce spun locatarii

Blocul avariat din oraşul Hânceşti trebuie demolat sau consolidat. Asta este concluzia raportului efectuat de către specialiştii Agenţiei de expertiză şi verificare a construcţiilor. Între timp, situaţia se agravează, fisurile devin tot mai mari, iar oamenii continuă să-şi pună viaţa în pericol şi să trăiască cu frica în sân.

Locatarii blocului care stă să cadă povestesc că în urmă cu o săptămână au participat la o şedinţă cu specialiştii IGSU şi cu autorităţile locale. Atunci li s-a spus că blocul trebuie demolat ori trebuie alocate mijloace financiare pentru reabilitare. Însă nu se ştie de unde ar putea fi luaţi banii şi ce se va întâmpla cu locatarii în tot acest timp.

„Ca să demolezi aşa o casă, trebuie bani, trebuie investiţii, nu are Guvernul aşa bani şi nici nu-s ei de vină, aici nu e calamitate naturală, aici a fost de vină mâna omului şi neatenţia.”

Între timp, locatarii din scara cea mai avariată s-au mutat, dar vin periodic pentru a vedea cum stau lucrurile. Ei sunt îngroziţi că fisurile sunt tot mai mari de la o zi la alta.

„În ultimele zile au apărut alte umflături pe perete, ele îs viitoarele fisuri. Peretele dintre camere are deja înclinaţie în partea din interior. Dacă va mai fi o ploaie sau un cutremur, casa cade.”, a relatat Alexandru Bodarev, locatar.

„Stă să cadă, am muncit o viaţă şi am rămas în drum. S-o adunat toate, am făcut şi un infarct. Autorităţile nu-şi bat deloc capul de noi, parcă nu existăm pe faţa pământului, nu am văzut nicio soluţie.”

Iar această femeie spune că este nevoită să înnopteze în apartamentul său din blocul care stă să cadă, pentru că a rămas pe drumuri.

„Eu bani de chirie nu am, oleacă am trăit la cămin, m-au dat afară. Sunt într-o stare deplorabilă, mă simt rău, am şi dureri. Sunt în depresie, nu mai ştiu ce să fac.”

Preşedintele Asociaţiei de locatari spune că deşi a fost finalizată expertiza, autorităţile nu au luat nicio decizie în privinţa acestui bloc.

„Ne-au spus că sunt două variante: să o consolidăm, fie de demolat şi de construit alta nouă. Concret pentru oameni nu s-a hotărât nimic, doar s-a discutat, cei care sunt plecaţi, aşa şi continuă să-şi rezolve doar temporar situaţia. Acţiuni, lucrări nu au fost iniţiate.”, a menționatVictor Mereuță, preşedintele Asociaţiei de locatari.

Iar primarul oraşului Hânceşti, Alexandru Botnari, ne-a spus că blocul se află în gestiunea Asociaţiei de locatari. În ceea ce priveşte alocarea unor mijloace financiare, edilul susţine că nu dispune de aşa sume, însă a solicitat ajutorul Guvernului.

„A fost şedinţa Comisiei situaţii excepţionale raionale unde s-a luat decizia ca Asociaţia de locatari împreună cu proprietarii acestor case să ia singuri decizie şi cu ce propunere vin. Chiar am transmis şi o scrisoare către domnul ministrul al Infrastructurii, săptămâna asta voi avea o întâlnire cu dumnealui şi vom discuta acest subiect.”, Alexandru Botnari, primarul oraşului Hânceşti.

Blocul avariat din Hânceşti a ajuns în vizorul autorităţilor în august anul trecut. Atunci, a fost dispusă efectuarea unei expertize tehnice. Clădirea cu trei etaje a fost construită în 1960, când nu erau prevăzute centuri antiseismice. Din cele 42 de apartamente, peste 30 au fost evacuate.