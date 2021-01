Un bilet norocos la Loteria Națională i-a schimbat viața. O femeie din Frăsinești a câştigat 1 milion de lei

O femeie din Frăsinești, Ungheni, a devenit milionară datorită unui bilet la Loteria Naţională. Norocoasa este Anastasia Şişcanu. Ea spune că viaţa ei s-a schimbat radical după ce a câştigat 1 milion de lei. Şi-a renovat casa, i-a procurat fiului un apartament, iar acum face planuri să-şi dezvolte afacerea. Femeia este văduvă, are un fiu şi trei nepoţi. Biletul norocos a fost cumpărat chiar din alimentara pe care o administrează. Ea spune că îşi aminteşte cu emoţii momentul în care a aflat de suma cu șase zerouri.



"Am câştigat o avere pe viaţă, am câştigat milionul. Întradevăr a fost un câştig foarte mare pentru oamenii de la ţară. Acesta ne-a schimbat viaţa la 360 de grade, nu la 180", a spus femeia.



Datorită acestui câștig enorm femeia şi-a renovat casa aşa cum visa demult: i-a pus izolare termică, iar în interior locuinţa este de nerecunoscut: "Această odaie în care ne aflăm am renovat-o practic de la zero. Am făcut podul, podeaua, vopsitul, draperiile. Mobilă tot am luat pentru nepoţi. Am cumpărat un televizor mare la care ne putem uita la showurile dumneavoastră, la Loteria Naţională".



Totuşi, cu cea mai mare parte a câştigului i-a făcut fiului un cadou important: un apartament cu două camere în comuna Stăuceni din municipiul Chişinău. Femeia mai planifică să investească bani în dezvoltarea afacerii pe care o administrează.

"Renovăm puţin magazinul, oleacă de schimbări. Utilajul să-l schimbăm că e cu 15 ani în urmă făcut şi să mergem mai departe, să lucrăm", a spus Anastasia Şişcanu.

Până acum, 22 de moldoveni au devenit milionari cu acte în regulă datorită Loteriei Naționale. Biletele cu ”Participare la tragere la sorți pentru jocurile TV” te pot aduce în studioul show-ului, iar pentru asta trebuie să le înregistrezi pe site-ul 7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777.



Emisiunea ”Loteria Naţională ” poate fi urmărită la Publika TV în fiecare sâmbătă, la ora 20:00.