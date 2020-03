Un bebeluș și-a salvat mama de la moarte: "Sunt recunoscătoare în fiecare zi"

O tânără din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a povestit cum a fost salvată de la moarte de bebelușul ei, după ce ajunsese să cântărească aproximativ 30 de kilograme, scrie a1.ro.

Tânăra, Amber Robinson, în vârstă de 25 de ani, din Walsall, West Midlands, a fost diagnosticată cu anorexie la vârsta de 17 ani. A ajuns chiar să mănânce un singur măr, la două săptămâni.

Amber Robinson a povestit că a ajuns să sufere de anorexie după ce familia ei a fost lovită de o tragedie – moartea nepoatei ei, în vârstă de doi ani.

"Săream peste mese, iar când eram acasă, ascundeam mâncare în șervețele, astfel încât părinții mei să nu observe că nu mănânc. Apoi, mestecam mâncare și o scuipam în toaletă. Am devenit obsedată de greutatea mea. Însă, nu recunoșteam nicicum că am o problemă", a povestit tânăra.

Până la urmă, însă, Amber i-a povestit totul surorii ei mai mari, Faye, în vârstă de 32 de ani, care a sprijinit-o și a îndemnat-o să primească ajutor.

La vârsta de 19 ani, Amber a fost internată la un spital din Birmingham. Ajunsese la doar 31 de kilograme.

"Mă simțeam slăbită și obosită tot timpul. Am fost pusă la pat timp de șase săptămâni. Cineva m-a supravegheat continuu, inclusiv la toaletă și la duș. A fost îngrozitor. Până la urmă, cu un nutriționist și psiholog, am reușit să încep să mănânc porții mici din nou. Acasă, însă, mi-am reluat proastele obiceiuri", a spus tânăra, care a revenit în spital, în 2014, și a primit tratament timp de un an.

"Am fost șocată. Nu am știut că mai pot deveni mamă. La început, nu puteam suporta gândul că mă voi îngrășa în timpul sarcinii. A fost foarte greu. Însă, curând, am acceptat că silueta mea se va schimba datorită copilului și nu din cauza faptului că mănânc prea mult. Am înțeles că trebuie să mă fac mai bine pentru copilul meu. Încet, am reintrodus în alimentația mea pâinea", a spus Amber.

Femeia a născut un băiețel "măricel" și sănătos, în 2017, deși doctorii se așteptau ca acesta să fie prea mic.

"Fiul meu, Mio, este motivul pentru care mi-am impus să îmi revin. Să îl văd crescând mă motivează să am grijă de sănătatea mea. Sunt recunoscătoare pentru el în fiecare zi", a mai spus tânăra.