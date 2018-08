Un bătrân, violat în copilărie, şi-a găsit dreptatea. Câţi bani a primit compensaţie bărbatul

Instanţa judiciară din Australia a dispus plata unei compensații în valoare de peste 720 de mii de dolari unei victime a violenței sexuale comise de preoţii catolici. Paul Bradshaw, în vârstă de 74 de ani, a fost prima victimă care a făcut apel la instanță după anulare în țară a prescripției răspunderii penale pentru astfel de infracțiuni.



"Acest lucru ar fi imposibil dacă legea nu ar fi modificată. Până de curând lui Paul i-a fost interzis să întreprindă orice acțiune. Noua lege oferă sutelor de victime ale violenței speranța de a face justiție", a spus Michael Magazanik, avocat.



Paul Bradshaw, în vârstă de 74 de ani, are cancer în stadiul terminal. El a declarat jurnaliștilor că acum este gata să părăsească această lume cu sufletul uşurat.



"M-am adresat în instanță nu pentru bani, ci pentru justiție. M-aș fi mulţumit şi cu scuze din partea bisericii. Mai am de trăit vreo şase luni. Toți acești bani îi las familiei mele. Să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu", a spus Paul Bradshaw, victimă.



Paul a fost abuzat sexual în copilărie când a fost crescut într-un orfelinat care aparținea ordinului catolic al Fraților Creștini. Pentru prima dată, el a vorbit despre experiența violenței la vârsta de 16 ani, după ce pentru jumătate de an a ajuns într-o clinică de psihiatrie. Alte încercări de a face justiţie nu au fost încununate de succes. Preoții care timp de mai mulți ani au comis violențe asupra copiilor din orfelinat nu au fost niciodată aduși în fața justiției.



Ca rezultat al investigației inițiate în Australia în 2013, 22% dintre preoții din Ordinul Fraților Creștini au fost acuzați de pedofilie. În total, Biserica Catolică din Australia a plătit victimelor violenței sexuale despăgubiri în valoare de 213 milioane de dolari. Recent, o astfel de anchetă a fost finalizată şi în Statele Unite. Potrivit raportului, în ultimii 70 de an în statul Pennsylvania 300 de preoți catolici au abuzat sexual mai mult de o mie de copii.