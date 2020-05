Un bărbat vrea să dea în judecată Google. Aplicația Maps i-ar fi distrus căsnicia

Un bărbat din India a depus plângere la poliție împotriva companiei Google și susține că serviciul Google Maps i-a distrus căsnicia.

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, dă vina pe serviciul Your Timeline din aplicație pentru problemele pe care le are cu soția. El susține că aplicația Google Maps afișează frecvent la secțiunea respectivă locuri în care el nu a fost.

"În ultimele luni soția mea a scanat constant secțiunea My Timeline din Google Maps și refuză să mă lase să dorm deoarece întreabă unde am fost", a declarat bărbatul, citat de publicația New Indian Express, citează go4it.ro.

Bărbatul a depus plângere împotriva gigantului american la o secție de poliție din districtul în care locuiește.

Un reprezentant al poliției, a declarat, pentru publicația The News Minute, că primul pas va fi chemarea celor doi soți la secție pentru o discuție cu un consilier în probleme de relații. Dacă această abordare nu va funcționa, poliția va vedea ce este de făcut în continuare, a declarat ofițerul.

Nu este prima dată când Google Maps este motiv de ceartă într-o familie. Un bărbat din Peru a descoperit că soţia l-a înşelat după ce a descoperit, accidental, o imagine în serviciul Google Street View din cadrul platformei.