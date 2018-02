Un bărbat susţine că vine din viitor. Ce fotografie ŞOCANTĂ a adus cu el (VIDEO)

Un aşa-numit "călător în timp" a surprins pe toată lumea când a prezentat o "dovadă" a prezenţei sale în anul 2118: o fotografie cu un oraş din viitor. Alexander Smith susţine că a participat la o misiune strict secretă a CIA în anul 1981 în cadrul căreia ar fi fost trimis în viitor.

Bărbatul a vorbit pentru controversatul canal media Apex TV, unde a prezentat şi o fotografie pe care susţine că a făcut-o în călătoria sa în viitor.

În imagine se văd mai multe clădiri de tip zgârâie-nori cu o formă neobişnuită şi de culoare verde. Oraşul din viitor nu seamănă cu nicio aglomeraţie urbană din prezent, scrie realitatea.net.

"Nu o să uit niciodată momentul în care am făcut poza. Eram la marginea oraşului, înainte să intru în el. Am aşteptat până azi să fac dezvăluirea pentru că nu am crezut că omenirea este pregătită să vadă asta".

Smith spune că este vânat de agenţia secretă americană în urma dezvăluirilor sale. Alexander Smith avertizează că există nenumărate ameninţări la adresa rasei umane, cea mai mare fiind legată de încălzirea globală.

Clipul cu interviul dat de "călătorul în timp" a făcut 500.000 de vizualizări într-un timp foarte scurt, scrie DailyMail.