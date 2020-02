Un bărbat şi-a abuzat sexual fiica timp de 7 ani. Fata a rămas însărcinată şi a adus pe lume un copil

Bărbatul acuzat de incest se numeşte Daniel Lăcătuş şi este din Bistriţa Năsăud. El a fost arestat preventiv abia după ce fiica lui a avut curajul să denunţe ororile la care fost supusă de propriul tată.Fata avea doar 14 ani atunci când tatăl ei a obligat-o să întreţină raporturi sexuale cu el. Copila se afla în grija lui şi locuiau împreună într-o casă din judeţul Bistriţa Năsăud. În urma raporturilor incestuoase, fata a rămas însărcinată, iar în mai 2011 a adus pe lume un copil.Lăcătuş a continuat să-şi abuzeze sexual fiica şi după ce ea a devenit majoră, din decembrie 2014 şi până în anul 2017.„În perioada 2010-2017, între inculpat și persoana vătămată au avut loc aproximativ 20 de raporturi sexuale”, notează procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, în actul de punere sub acuzare a bărbatului.Faptele au fost denunţate abia la începutul acestui an, după ce victima – azi în vârstă de 23 de ani – s-a mutat la Timișoara și şi-a făcut curaj pentru a depune plângere împotriva tatălui ei. Daniel Lăcătuş este acuzat de comiterea infracţiunilor de act sexual cu un minor, în formă continuată, şi de incest. Ieri Judecătoria Timişoara a decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.În faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, tatăl incestuos a cerut să fie plasat în arest la domiliciu sau sub control judiciar, dar instanţa i-a respins cererea, scrie libertatea.ro