Un bărbat s-a recunoscut în fotografia soției lui, făcută cu 11 ani înainte să se cunoască

Coincidență uimitoare. Un cuplu din China a descoperit recent că sunt amândoi în aceeași fotografie, făcută cu 11 ani înainte să se cunoască, în vremea când erau adolescenți, scrie digi24.ro.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP — CNA (@ChannelNewsAsia) March 11, 2018

Cei doi, căsătoriți acum și cu gemeni, s-au cunoscut în orașul Chengdu, din provincia chineză Sichuan, în 2011. Nu știau însă că drumurile lor s-au întâlnit cu 11 ani în urmă, iar momentul a fost imortalizat.

În 2000, în aceeași zi, ei au vizitat separat monumentul din Piața 4 Mai, din orașul Qingdao, care este la aproape 2.000 de kilometri de locul unde cei doi trăiesc acum, scrie BBC Three

Poza a fost făcută, în scop turistic, de mama femeii. În centrul imaginii este adolescenta de pe atunci, Xue, în spatele ei este Piața 4 Mai, denumită după mișcare politică de la începutul secolului al XX-lea, iar în lateral se poate observa un tânăr, Ye, îmbrăcat cu un tricou albastru.

Recent, în timp ce se uita pe fotografii mai vechi ale soacrei, bărbatul s-a recunoscut în fotografia cu pricina.

„Când am văzut fotografia, mi s-a făcut pielea de găină în tot corpul... aceea era postura mea pentru poze”, a declarat Ye pentru Sina News.

La scurt timp, el a găsit și fotografia pe care o făcuse atunci când a vizitat monumentul.

Cuplul a distribuit descoperirea lor pe rețelele de socializare, iar aceasta a devenit rapid virală. Ei plănuiesc acum să se întoarcă în Qingdao și să refacă fotografia.

Nu este prima întâmplare de acest fel. Un bărbat s-a observat pe fundalul unei fotografii de familie, făcută în urmă cu 10 ani, în Muntenegru, a iubitei lui, pe vremea când cei doi erau copii.