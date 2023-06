Un bărbat s-a dezbrăcat în Bazilica Sf. Petru din Vatican și s-a urcat complet gol pe altarul principal. De ce ar fi recurs la acest gest

Un bărbat aflat joi în vizită la Bazilica Sf. Petru din Vatican s-a dezbrăcat la un moment dat și s-a urcat complet gol pe altarul principal al bisericii, într-un aparent protest față de războiul din Ucraina. Bărbatul avea scris pe spate un mesaj prin care cerea salvarea copiilor din Ucraina, potrivit Reuters, citează digi24.ro. Bărbatul avea și niște zgârieturi pe corp pe care și le-ar fi provocat singur cu unghiile.

Garda Vaticanului l-a reținut pe bărbat și l-a predat poliției italiene. Identitatea lui nu a fost dezvăluită. Incidentul s-a petrecut joi după-amiază, chiar înainte de ora de închidere pentru public a bazilicii.

Mai multe publicații italiene au publicat fotografii ale incidentului făcute de turiști.

A visitor to St. Peter's Basilica in the #Vatican undressed and stood naked on the main altar in protest against the war in #Ukraine.



The man was arrested and handed over to the police. On his back he had an inscription calling to save the children of Ukraine. pic.twitter.com/2X22izVEXd