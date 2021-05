Un bărbat, prins beat la volan, s-a dat în spectacol: ”Hai, băi, lasă jelea asta”. Ce riscă șoferul teribilist (VIDEO)

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din raionul Criuleni a urcat beat la volan și a încercat să fugă de poliție.

Totul s-a întâmplat marți seara, în jurul orei 20:30, în satul Onițcani, raionul Criuleni. Automobilul de model VAZ se deplasa haotic, iar fiind somat să se oprească, șoferul a ignorat cerințele și a apăsat pe accelerator, încercând să fugă.

După ce automobilul a fost oprit, șoferul s-a dat în spectacol.

Solicitat de polițiști de a prezenta permisul de conducere sau buletinul de identitate, șoferul teribilist a refuzat, iar în apărarea lui a sărit mama acestuia, care a declarat că documentele sunt la ea și le va da.

Deși a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice, bărbatul a refuzat alcooltestul.

” - Ați consumat băuturi alcoolice?

- Da.

- Permis de conducere aveți?

- Da.

- Prezentați-l, vă rog

- N-am eu ce să prezint.

- Sunteți de acord să faceți o suflare la aparatul Dragger?

- Nu.

- Refuzul, eschivarea duce la dosar penal.

- Hai, băi, lasă jelea asta. Ți-am spus că am servit, am venit de la bar, am cumpărat un pachet de țigări ...”.

Într-un final, bărbatul a fost dus la Inspectoratul de Poliție, iar mașina a fost evacuată la parcarea specială.

Bărbatul a fost supus alcooltestului, iar aparatul Drager a confirmat prezența alcoolului în aerul expirat de 0,84 mg/l.

Șoferul teribilist riscă dosar penal și amendă de până la 25 de mii de lei.