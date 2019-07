Un bărbat dintr-o suburbie a Capitalei, transformă microbuze obişnuite, în adevărate hoteluri pe patru roţi. La ultima sa lucrare, pe care a finalizat-o ieri, mecanicul a muncit aproape patru luni.

După reutilare, microbuzul dispune de toate comodităţile, este dotat cu baie, bucătărie şi dormitor, iar salonul e tapiţat cu piele naturală. Lucrările au costat câteva sute de mii de lei.



De reutilarea mijlocului de transport s-au ocupat 13 muncitori care au dezmembrat interiorul automobilului pe bucăţi. Bagheta magică în procesul de transformare a salonului într-un adevărat hotel de 5 stele, pe patru roţi, este Constantin Bolea, un specialist în tuning, cu o experienţă de aproape 10 ani. În doi timpi şi trei mişcări, salonul microbusului se poate transforma, după reutilare, într-un dormitor încăpător.



"De două persoane. Putem dintâi să culcăm spatele. Îl scoatem. Pot să doarmă doi copii, liber. Chiar şi doi maturi, dacă au nevoie la drum".



Automobilul este dotat cu televizor, aparat de ceai şi cafea, climatizor, dar şi cu două frigidere.

Baia şi bucătăria sunt amplasate în spatele maşinii. Duşul a fost încorporat în portiera portbagajului, unde, deasemenea, a fost integrat şi rezervorul cu apă, care are o capacitate de 90 de litri.



Tot aici, a fost instalat un aragaz, o chiuvetă cu robinet, dar şi o masă pentru prepararea bucatelor.



"Aici avem iarăşi, priză, la 220. Amplificator. Avem robinet. Pot să folosească, ca de exemplu, să gătească mâncare să taie nişte legume, iar dacă e dorinţă tare mare, să servească şi un mic dejun aici".



Iar pentru un confort maxim în timpul rulării, mecanicii au făcut modificări şi la suspensia maşinii. Acum înălţimea dintre caroserie şi asfalt, poate fi reglată prin ajustarea compresiei de aer din sistem.



Lucrările au costat aproape jumătate de milion de lei. Potrivit specialiştilor, toate detaliile au fost confecţionate manual. Proprietarii maşinii, un cuplu de moldoveni stabiliţi în Germania spun că nu regretă banii investiţi.



"Asta a fost un un vis, mai mult a soţului. Da şi a mea. Este a lui ideia. S-a primit superb".



După ce şi-au văzut visul împlinit, tinerii spun că în curând, vor porni într-un tur al Europei, evident cu bijuteria pe patru roţi.



"Mergem, dimineaţa ne-am trezit, seara, şi am plecat. Nu contează unde. Ne uităm unde e frumos, mergem acolo şi atât. Noi până acum am fost în Croaţia. Dar încă nu am ajuns în Muntenegru, şi mai jos, aşa pornind pe o margine".