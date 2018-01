Un bărbat din Telenești şi-a transformat casa într-un adevărat muzeu. Ce colecționează acesta

Constantin Mâțu din satul Inești, Telenești, şi-a transformat casa într-un adevărat muzeu. Pasiunea lui pentru obiecte vechi a început acum șapte ani și, de-a lungul timpului, a reușit să adune aproximativ cinci mii de piese cu o valoare istorică bogată.



Avocat de profesie, Constantin Mâțu crede ca istoria trebuie să stea la loc de cinste.



"Am fost la bunici și chiar am văzut la bunelu un ulcior, stătea aruncat și am spus dă să-l iau acasă să îi pun în beci. Și iată stă pe masă", a spus colecţionarul de obiecte viechi, Constantin Mâțu.



În acest muzeu sunt depozitate adevărate comori, un pian care care are jumătate de secol, un cântar de peste o sută de ani, iar cea mai veche piesă are peste două secole.



"Acesta este primul fier de călcat care l-am adus. O persoană din sat l-a adus. Peste 250 de ani are. Este cel mai vechi", a spus colecţionarul de obiecte viechi, Constantin Mâțu.



Și pentru că tot ce e frumos trebuie împărtășit și altora, muzeul este mereu deschis pentru vizitatori. Colecționarul nu cere niciun ban în schimb. El mai spune că nu va vinde niciun obiect, chiar şi pentru cea mai tentantă ofertă.



"Ce a intrat în ogradă gata aici rămâne. Niciodată nu m-am gândit să le vând. Sunt multe care sunt cadouri", a spus colecţionarul de obiecte viechi, Constantin Mâțu.



Colecționarul a amenajat şi o Casă Mare din ceea ce anterior fusese o debara.



"Aici este o casă mare, cum era pe timpuri al bunici cu cuptor, cu covată. Avem un război de țesut cu care se făceau covoare. Tot e de la noi din sat", a spus colecţionarul de obiecte viechi, Constantin Mâțu.



Şi sătenii contribuie la completarea colecției din muzeu.



"Îl susținem, îl ajutăm. Am adus aici împreună, oale, căruți, teascuri."



Muzeul a devenit o atracție și pentru copii.



"Îmi place foarte mult obiectele vechi. Nu am niciun obiect preferat. Toate sunt preferate."



Constantin Mâțu colecționează și sticle cu vin. Până în prezent a adunat aproximativ 500, iar cea mai veche este din anul 1972.

Colecționarul nici nu se gândește să se oprească aici. Spune că își va extinde muzeul și speră să adune și mai multe obiecte.