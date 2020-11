Un bărbat din Şoldăneşti a câştigat JUMĂTATE DE MILION DE LEI la Loteria Naţională

"Am trei copii şi i-am ajutat cu finanţe, unul să-şi termine studiile, o fată de la Călăraşi să facă odaia pentru copii şi fata din sat a făcut reparaţie", a spus Ivan Poderioghin, câştigător la Loteria Naţională.Totodată, bărbatul povesteşte că datorită Loteriei Naţionale a mai reuşit să-şi renoveze casa şi să-şi cumpere o maşină."Din banii care i-au strâns şi au rămas mi-am făcut reparaţie în casa părintească. Aici am pus tapete, am stricat soba şi am pus una nouă, mi-am procurat un pat. Mi-am cumpărat un automobil ca să am cu ce pleca prin ospeţie pe la fete şi pe la nepoţi", a menționat Ivan Poderioghin, câştigător la Loteria Naţională.Din banii rămaşi, se gândeşte să-şi deschidă şi o mică afacere."Am câştigat la Loteria Naţională 500 de mii de lei, iar pentru mine este o sumă foarte mare şi datorită ei am făcut foarte multe. După ce am câştigat la Loterie am înţeles că aici în Moldova se poate de contribuit la o afacere oarecare", a declarat Ivan Poderioghin, câştigător la Loteria Naţională.Ca să devii participant la show-ul televizat ”Loteria Națională”, trebuie să înregistrezi biletul pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777, ca să găseşti rubrica "Participare la tragere la sorți pentru Jocuri TV”.