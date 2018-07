Un bărbat din Sadova și-a transformat casa mare într-un adevărat muzeu vinicol

În timp ce unii colecționează monezi, autografe, cărți sau alte obiecte semnificative, Dumitru Tătaru din Sadova, la ai săi 80 de ani este pasionat de vinuri.



A fost dogar, profesor și director de școală, iar în prezent, vorbește cu multă pasiune despre colecția sa. Poate să povestească la nesfârșit despre fiecare sticlă în parte, care își are istoria sa. Are sticle cu vin aduse din toată lumea. Știe cine și când i-a dăruit o sticlă sau alta, ce vin este în ea, scrie expresul.md

Pasiunea lui pentru colecționarea vinului o are de mulți ani. ”Când cel mai mic din cei trei copii ai mei a intrat la facultate, de bucurie, tot luam câte o sticlă și o puneam deoparte, ca să-mi amintească de anumite momente pe care le-a trăit. Am adunat astfel cam 40 de sticle. Atunci când mai venea cineva prin ospeție, deschideam câte o sticlă și luam câte un păhărel de sănătatea băiatului. Iar sticlele se tot împuținau. Când am ajuns la zece, mi-am zis că ajunge, trebuie să le păstrez.”

Nu doar le-a păstrat, ci tot a adăugat noi sticle cu noi vinuri. Astfel, colecția lui Dumitru Tătaru a ajuns la 2029 de sticle.

Își amintește și de faptul că erau momente când ”își pierdea timpul” printre sticlelele sale cu vin, că cea mai importantă cameră din orice casă de la țară – casa mare – și-a pierdut din funcția principală.

Soția lui, Viorica, însă, nu s-a supărat și nu l-a dojenit niciodată pentru aceste fapt. ”Câtă bucurie am avut de la fiecare sticlă în viața mea! Dacă ar fi s-o adun, nu încape într-un tren toată bucuria mea pe care am avut-o de la fiecare sticlă de vin pe care am primit-o cadou”, mai spune dânsul.