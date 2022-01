Un bărbat din raionul Fălești trăiește un adevărat calvar, după ce a rămas fără labele picioarelor

Din cauza degerăturilor a rămas, acum zece ani, fără labele picioarelor. De atunci, viaţa i s-a trasformat într-un calvar. Este vorba despre Valeriu Naconecinîi, de 66 de ani, din Mărăndeni, Făleşti. Divorţat şi fără vreo veste de la cei trei copii ai săi, bărbatul e mai mult ostaticul casei. Se deplasează doar în genunchi, iar singurele plimbări sunt pe la vecini.



"- Când este glod nu ies deloc. Acum am mai ieşit că s-a uscat. - Dacă afară este glod sau dacă e gheţuş, dumneavoastră nu puteţi ieşi din casă? - Nu. Mă ud".



Valeriu găteşte singur, face focul în sobă, iar pentru că are dureri de genunchi, pe care cade toată greutatea corpului când se deplaseză, în întreaga casă şi-a aşternut saltele şi pături.



"Mai pun varză cu unt, am basmale când mă doare. Aici matras, Tamara mi-a dat, de lână, pe jos. Aici matras este dedesubt, dincolo, iar matras şi în coridor, tot matras", spune bărbatul.



Bărbatul povesteşte că în această iarnă, mai mulţi voluntari din Bălţi i-au adus produse alimentare şi bani. Astfel a reuşit să-şi cumpere lemne şi cărbuni.



"Valeriu Naconecinîi locuieşte în această casă cu geamuri sparte şi pereţi crăpaţi care se năruie. Singurul sprijin vine din partea vecinilor care au grijă ca bărbatul să nu moară de foame sau de frig".



Vecinii săi, soţii Baciu îi fac cumpărături de la magazin, îi aduc în fiecare dimineaţă apă şi lemne de foc:



"Eu îi duc tot. Îi duc, îi aduc tot necesarul. Are el nişte macaroane, vermişei, noi îi mai facem. Soţia face, îi mai duc. Iată acum a fost la noi, i-am pus, a mâncat călduţ. Păcat să laşi omul cu aşa rea soartă".



Singurul venit al bărbatului este pensia de 1700 de lei. Valeriu are un vis - o pereche de proteze, care să-l ajute să se ridice din genunchi:



"Iată, mi le-au tăiat de aici. Iată, am doar atât, atât am. Toţi aceşti ani aţi încercat să faceţi ceva? - Proteze? - Da. - Eu cu ce să le fac? Cu pensia asta?"



Doritorii de a-l ajuta pe Valeriu Naconecinîi, pot suna la numărul de telefon 078965117 sau chiar îi pot vizita la Mărăndeni, Făleşti.