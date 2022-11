Un bărbat din raionul Căuşeni, care sufera de cancer şi mai avea de trăit maximum trei luni, salvat de medicii Spitalului Republican

Un bărbat de 48 de ani din raionul Căuşeni, care sufera de cancer renal şi mai avea de trăit maximum trei luni, a fost salvat de medicii Spitalului Republican. Doctorii l-au supus unei intervenţii extrem de complicate, care este destul de rar practicată la noi în ţară. Pacientul a ajuns pe mâna chirurgilor după ce a văzut că terapia cu ventuze nu l-a ajutat să scape de durere.

"Mă durea spatele şi am pus-o pe nevastă să îmi pună băncile cum se puneau înainte şi unde mă durea i-am zis să pună una mai mare de jumătate de kilogram să tragă totul şi parcă spatele m-a lăsat pe o zi, două şi când m-a început prin burtă a mă tăia cu cuţite parcă nici nu ştiam ce să fa", a spus DUMITRU DARANOS, pacient.

Aşa bărbatul a ajuns să facă o ultrasonografie la rinichi, prima din ultimii ani pentru el, şi astfel a aflat că suferă de cancer renal. A fost redirecţionat la Institutul Oncologic, însă medicii de acolo nu au putut să-i efectueze operaţia necesară.

Aşa că pacientul a ajuns la Spitalul Clinic Republican. Pe masa de operaţie, chirurgii i-au înlăturat rinichiul canceros şi i-au înlocuit prin plastie o bucată din vena cavă care duce la inimă şi nu asigura circulaţia normală a sângelui. Chirurgii i-au mai extirpat o bucată din ficat cu două metastaze, care nu au fost identificate la tomografie. Iar sub ficat, medicii au identificat cinci noduli limfatici metastatici pe care i-au înlăturat. Operaţia, care ar fi trebuit să decurgă şase ore, a fost de două ori mai rapidă datorită experienţei echipei de chirurgi.

"În cazul de faţă am implicat şi un chirurg din echipa de transplant de ficat care ne-a ajutat domnul Ivanco, fără ei nu am încercat să facem asta fiindcă manevra de mobilizare a ficatului este destul de complicată, adică să îl torsionăm în partea cealaltă, ca să ne elibereze loc pentru a lucra cu vena cava inferioară cu rinichiul tumoral", a spus AUREL ŢURCAN, şef secţie chirurgie vasculară, Spitalul Clinic Republican.

După intervenţie, pacienţii trec un curs de chimioterapie pentru a exclude riscul reapariţiei cancerului. Astfel de operaţii au început a fi efectuate din 2002 la Spitalul Republican. Până acum, 35 de bolnavi au beneficiat de această intervenţie.

"Cu aşa cancer supraveţuirea e până la cinci ani. Acei pe care noi i-am supravegheat majoritatea au supraveţuit şi după cinci ani, unica problemă e că pacienţii noştri nu meg să facă chimioterapia necesară", a spus sculară, Spitalul Clinic Republican.

Numărul bolnavilor de cancer de rinichi este în uşoară creştere de la an la an. În 2021 au fost 245 de cazuri noi, iar în 2020 - 223 de moldoveni au primit acest diagnostic. Datele OMS arată că în 10% din cazuri, cancerul renal se extinde în vena cavă, care duce la inimă şi apoi şi în alte organe. Maladia nu are simptome, iar durerile apar în ultima etapă, când rinichiul, în cele mai multe cazuri, nu poate fi salvat. În plus, motivele exacte ale apariţiei acestui tip de cancer nu sunt cunoscute, iar medicii presupun că hipertensiunea arterială, greutatea excesivă sau nivelul ridicat al colesterolului pot duce la acest diagnostic.