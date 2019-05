Un bărbat din Daghestan a venit în Moldova și predă copiilor și maturilor din Comrat lecții de dans lezginka

foto: eng.kakprosto.ru

Copii şi maturii din Comrat şi Cedâr-Lunga învaţă să danseze lezginka de la Zaur Caloev, originar din Daghestan, care acum 4 ani s-a stabilit în Găgăuzia, unde şi-a întemeiat o familie şi şi-a deschis studioul de dans.



"Lezginka - este un dans care se dansează, în mare parte, la nunţi. Şi toţi caucazienii şi cei din regiune dansează acest dans la nunţi", a declarat Zaur Caloev, instructor de dans.



În studioul lui Zaur, repetiţiile au loc de două ori pe săptămână, iar grupurile se antrenează la Comrat şi Ceadâr-Lunga. În prezent, sunt înscrişi 50 de băieţi şi fetiţe cu vârsta de minimum 8 ani. Iar în curând, un studio va fi deschis la Chişinău.



Pentru a le insufla copiilor dragostea pentru acest dans, Zaur Caloev merge cu ei la diferite competiţii şi concursuri. Iar de curând, la Festivalul internaţional "Kavкaz 2019", desfăşurat zilele acestea în Capitală, copiii s-au clasat pe primele 2 locuri şi au obţinut şi Cupa pentru cel mai bun dans.



"Am crezut că nu mi-am făcut ieşirea bine. Dar am luat locul întâi şi mi-a plăcut nespus."



Chiar dacă acest dans este considerat unul bărbătesc, în colectivul de dans al lui Zaur sunt şi fete. Maria Ceban din Comrat are 13 ani şi dansează lezghinka de doi ani.



"- Eu îmi fac apariţia ca băiat, dar la final îmi scot căciula de pe cap, iar spectatori rămân şocaţi de faptul că eu sunt fată.

- Dar pentru tine ce înseamnă acest lucru? Ceva neobişnuit, pentru că sunt fetiţă, dar trebuie să demonstrez emoţii bărbăteşti

- Energie efervescentă şi foc în ochi", a zis Maria Ceban, dansatoare.



Colectivul condus de Zaur Caloev va participa în curând la un festival de prestigiu din oraşul Groznâi, din Cecenia.