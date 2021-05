Un bărbat din Corjova, reţinut la punctul de control din Lunga de așa-numiții grăniceri din stânga Nistrului

Valeriu Miţul, veteran al Războiului de la Nistru din 1992, care este şi activist pentru drepturile omului, s-a pornit la Chișinău împreună cu soția și sora lui, însă a fost reţinut la postul vamal ilegal din satul Lunga. Valeriu Miţul consideră că separatiştii intenţionau să-i interzică accesul în regiunea transnistreană."M-au ţinut vreo oră, la care eu le puneam întrebări, care e problema şi ce vreţi de la mine? Acuş, aşteaptă că trebuie să aducă nişte hârtii. Am înţeles că de la MGB", a menționat Valeriu Miţul.Chiar dacă i-au fost restituite actele, Valeriu Miţul nu cunoaşte motivul reţinerii."Au venit vreo doi haiduci în civil. Era hârtia aia la dânşii în mână. Hârtia aia, mai este la câţiva veterani de război, le-au înmânat persona non grata pe teritoriul transnistriei. Nu am trecut prin posturile lor un an de zile şi nu mi-au înmânat-o. Am sunat la Comisia Unificată de Control, la poliţie. Cu părere de rău, după atâţia ani, aşa şi nu e mecanismul care poate să intervină", a declarat bărbatul.Am solicitat o reacţie de la Biroul pentru Reintegrare, însă ofiţerul de presă al instituţiei, Ivan Ţurcan ne-a spus că ne va oferi un comentariu doar după ce vom expedia o solicitare oficială. Deşi au confirmat recepţionarea solicitării, cei de la Biroul pentru Reintegrare aşa şi nu ne-au oferit o reacţie.