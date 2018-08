Un bărbat din Capitală fără permis de conducere a fost prins beat criţă la volan şi a încercat să mituiască inspectorii de patrulare

Embed:

Un bărbat din Capitală a fost prins beat criţă la volan. Aproape de miezul nopţii, el a fost tras pe dreapta de inspectorii de patrulare pe strada Albişoara, din sectorul Râșcani.



Poliţiştii au descoperit că acesta nu avea nici permis de conducere. Pentru a scăpa basma curată, bărbatul le-a propus poliţiştilor 400 de euro mită. În maşină, alături de el, era proprietarul maşinii, tot beat, care evident îi ținea parte.



”- Prezentați pașaportul tehnic.

- Pentru ce?

- Pentru că a fost la volan depistat o persoană în stare de ebrietate care conducea. Prezentați un pașaport tehnic? - Pe dânsul?

- Da, pe dumnealui l-am depistat care nu are nici un act, așa mi-a comunicat.”



Bărbatul a negat că a condus în aburii alcoolului.



” N-am fost la volan.

- De unde veneați, puteți să ne spuneți?

- Mă duc acasă acuma.

- Ați urcat beat la volan? - Nu, nu, nu , nu.”



Ba mai mult, el a refuzat să sufle în etilotest.



”Noi avem video că ați fost la volan. Ultima oară vă rog să deschideți această eprubetă și să suflați în acest aparat.

- Nu eu am fost la volanul mașinii.

- Ultima oară... Refuzați?

- Nu eu am fost la volan. ”



Cei doi bărbaţi au încercat să-i convingă pe poliţişti că maşina a apărut pe stradă din senin.



”Dima, eu am fost la volan?

- Când?”

- Cum a ajuns domnul aici cu mașina, dacă spune că nu a fost la volan?

- Care domn, el?

- Cine a fost la volanul mașinii, dacă dumneavoastră sunteți împreună?

- Nimeni.”



Iar când mașina a fost ridicată pentru a fi transportă în parcare, proprietarul a refuzat să coboare.



” - Sunteți în stare de ebrietate.

- Care-i treaba?

- Vă coborâți, pe evacuator e strict interzis. De ce până la moment nu ați prezentat nici un act?

- Pentru?

- Vă coborâți, închideți automobilul. Contra la o recipisă da dumneavoastră tot sunteți în stare de ebrietate,”



Etilotestul a arătat că şoferul avea o concentrație de 0,94 mg/l de alcool în aerul expirat, cu mult peste limita admisă. Bărbatul care era la volan riscă dosar penal.