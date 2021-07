Un bărbat de 37 de ani din Capitală a spart un geam al clădirii Guvernului şi si-a motivat gestul prin faptul că oamenii legii "nu vor să-l ia în pușcărie".

Acesta a fost condus la inspectorat pentru audieri și stabilirea circumstantelor cât şi stabilirea sancțiunii .

„Eu am spart fereastra, pentru că judecătoria nu vrea să mă închidă în pușcărie. Am 60 de dosare. Închideți-mă, că eu nu am casă, nu am unde să trăiesc. Ei îmi amână dosarele de luni de zile, eu dorm pe afară”, a spus bărbatul.