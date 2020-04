Un bărbat din Capitală a învins coronavirusul. Acesta a povestit ce simptome a avut și ce a urmat

După două săptămâni de luptă a învins boala. Un bărbat din municipiul Chişinău este primul pacient tratat de COVID-19 la Clinica Numărul 1 a Spitalului Ministerului Sănătăţii. Acesta a plecat acasă, unde va mai sta în autoizolare încă 14 zile. Măsura de siguranţă se impune pentru toţi cei externaţi.

Bărbatul spune că primul lucru pe care îl va face după aceste două săptămâni va merge la muncă.



Bărbatul, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul recunoaşte că s-a infectat în ţară. A acuzat primele semne ale bolii în data de 26 martie: "Primele simptome au fost febră, dureri musculare şi dureri de cap. Am sunat la medicul de familie. Când i-am spus ce simptome am, medicul mi-a recomandat să sun la 112, eu am sunat şi am fost internat."



Cele 14 zile de spital au fost grele atât pentru pacient cât şi pentru medici. Unii dintre ei nu şi-au mai văzut familiile de când a izbucnit pandemia. Este şi cazul Allei Zlatovcena, care spune că istoria fericită a fiecărui pacient este un adevărat război câştigat.



"Aş vrea să văd copiii, să-i îmbrăţişez, dar acum nu este posibil. Deci viaţa s-a schimbat radical. O lună de zile, de o lună de zile stau separată, eu şi soţul. Suntem doi medici implicaţi în lupta cu COVID-19. Sper să am putere şi pe viitor, sunt energică şi sper să fie totul bine", a declarat Allei Zlatovcena, şef de secţie Spitalul Clinic MSMPS.



Din 23 martie, Spitalul Ministerului Sănătăţii tratează bolnavi de COVID-19. În prezent, în cele două clinici ale acestuia, sunt internaţi în jur de 180 de pacienţi.