Un bărbat din Capitală a găsit o sumă mare de bani pe o stradă din oraş şi a anunţat poliţia. Oamenii legii sunt în căutarea păgubaşului

A făcut o faptă bună în ajun de Crăciun. Este povestea unui bărbat din Capitală care vrea să rămână în anonimat. El a găsit o sumă mare de bani pe o stradă din oraș şi a sunat repede la poliţie. Tânărul povesteşte că totul s-a întâmplat miercuri, în jurul orei 13:00, pe un drum din sectorul Ciocana.



"Eram prin preajmă şi am parcat cu maşina în locul respectiv. Am deschis uşa şi am văzut o sumă de bani. Mă gândeam că-s falşi sau că e o păpuşă cum se mai spune în popor la aceste chestii. Când m-am uitat atent am realizat că e o sumă mare de bani. Probabil că cineva a coborât din maşină şi au căzut din buzunar", a povestit bărbatul.



Tânărul nu vrea să spună public despre ce sumă este vorba, iar poliția caută acum persoana care a pierdut banii: "Deci în primul rând să-mi spună de ce sumă este vorba. Cum arătau, în ce a fost aceşti bani şi de care bancnote sunt".



Proprietarul banilor este rugat să se apropie la sectorul de poliţie din sectorul Ciocana, care se află pe strada Voluntarilor 3/1, pentru a-și recupera pierderea.

Potrivit poliţiei, până în prezent nicio persoană nu a revendicat bani.