Un bărbat din Cantemir şi-a ajutat soţia să nască acasă, în timp ce ambulanţa pe care au chemat-o s-a împotmolit în noroi

A fost pus în situaţia să fie medic şi să dea dovadă de curaj. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani din satul Lărguţa, raionul Cantemir, care şi-a ajutat soţia să nască acasă, pentru că n-au mai apucat să ajungă la spital. Ambulanţa pe care au chemat-o s-a împotmolit în noroi."Până a ajuns ambulanţa, naşterea s-a primit. Fără 15 minute ora 1 a fost când a născut. M-am speriat un pic, dar ce era să fac atunci? Unde trebuia să fug? Am primit naşterea singur. Prin telefon, vobeam cu medicii de pe ambulanţă. Mi-au spus ce trebuie să fac şi eu am făcut după cuvintele lor"Proaspătul tătic spune că a avut mari emoții atunci când şi-a luat fiica în braţe."A plâns un pic şi pe urmă am înfăşat-o cu o pelincuţă, a încetat. M-am emoţionat un pic, mă rog. "Medicii de pe ambulanță au ajuns la pacientă cu o mașină a poliției. Potrivit oamenilor legii, misiunea lor a fost complicată."Ne-am deplasat în câteva minute la faţa locului şi într-adevăr am stabilit că e gravă situaţia. Drumurile erau numai noroi. Câţiva angajaţi de pe ambulanţă s-au urcat cu noi în automobil şi ne-am deplasat cu o altă ambulanţă venită din alt sector."Micuţa Cristina, aşa cum au numit-o părinţii, este perfect sănătoasă."Acesta e un tătic bravo, că a putut să primească naşterea. Nu s-a pierdut. Nu avea încotro. Trebuia să ajute mama. Lăuza şi copilul sunt în stare satisfăcătoare. Nu au probleme. "Mama și copilul urmează să fie externați din spital, acolo unde au stat patru zile.