Un bărbat din Cahul a protestat în faţa Ministerului de Interne. Şi-a aşternut un pat improvizat şi s-a culcat în faţa instituţiei

Un bărbat din Cahul a protestat în noaptea de marți spre miercuri în faţa Ministerului de Interne. Acesta şi-a aşternut un pat improvizat şi s-a culcat în faţa instituţiei. El spune că a fost victima unei scheme de corupţie şi vrea să i se facă dreptate.”Afară corupților, în lada cu gunoi.”Grigore Todos, de 65 de ani, spune că a lucrat mai mulţi ani peste hotare şi în acest timp trimitea banii acasă prin transfer bancar. În tot acest timp, pe contul său s-ar fi adunat 13 mii de euro. În 2006, când s-a întors acasă, nu a mai găsit niciun ban.''Contabila şefă, care e şi vecina mea, îmi spune: dar, matale, ai ridicat banii cu un paşaport ex-sovietic din 1980.'', a declarat Grigore Todos, locuitor al oraşului Cahul.Mai mult, acesta s-a trezit și cu un credit pe numele său, pe care a fost nevoit să-l întoarcă. Suma pierdută s-a ridicat la 250 de mii de lei."250 de mii de lei şi 13 mii de euro. Eu am probe. Am venit acasă şi am început de atunci să scriu la toate instituţiile. Niciun răspuns.'', a declarat Grigore Todos, locuitor al oraşului Cahul.Bărbatul spune că în toţi aceşti ani aşa şi nu a reuşit să-și facă dreptate. El a menţionat că nu va pleca, până când nu va fi audiat de ministrul de Interne, Ana Revenco."Poate să ningă, poate să îngheţe. Deci nu plec de aici până când doamnă ministru mă va primi în audienţă şi nu va pune punct la toate întrebările.'', a declarat Grigore Todos, locuitor al oraşului Cahul.Am încercat să obținem o reacţie a Ministerului la solicitarea lui Grigore Todos, însă purtătoarea de cuvânt a MAI, Alina Bunghez, nu ne-a răspun nici la apeluri, nici la mesaje.