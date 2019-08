Un bărbat de 80 de ani dintr-un sat din stânga Nistrului își crește singur fiica de doar trei ani

foto: publika

Un moldovean, care a devenit tată la aproape 80 de ani, îşi creşte singur fiica de doar trei ani. Gheorghe Parfeni spune că a trăit o poveste de dragoste cu o femeie de două ori mai tânără ca el, iar după ce iubita l-a părăsit, a rămas doar cu Anastasia sau, cum îi place să o alinte - Năstica.



Gheoghe Parfeni este dintr-un sat din stânga Nistrului şi face tot ce poate ca micuţa lui să aibă o copilărie fericită. Vara aceasta, Anastasia a fost în vizită la nişte rude din Căuşeni, iar atunci când a revăzut-o, după aproape o lună, tatăl nu şi-a putut stăpâni emoţiile.



"Fetiţa asta este dată de la Dumnezeu", a spus Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Bărbatul spune că soarta a fost dură cu el. A înmormântat două soții, răpuse de boli incurabile și, când credea că nu-i rămâne decât să aștepte și el moartea pe prispa casei, a apărut ea - dragostea vieții.



"Eu o iubeam pe dânsa, că ea tânără era ca şi dvs. Era diferenţă de 40 de ani, numai trecea înaintea mea eu voiam să o îmbrăţişez şi să o drăgostesc", a zis Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Când a apărut Năstica, de atâta fericire, bărbatul a şi uitat de povara celor 80 de ani. Mama fetiţei a avut, însă, alte planuri, iar căsnicia a durat doar un an. Într-o zi femeia a ieșit din casă și dusă a fost. Rudele bărbatului au şi probe care arată că aceasta nu are nicio remușcare.



" - Eşti de acord ca să dai copilul?

- Da, da. Nu am altă soluţie.", a spus Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Bărbatul trăiește împreună cu fiica sa în staul Chițcani. Are o pensie care echivalează cu 600 de lei, câteva capre, o vacă și își hrănește copilul cu ce crește pe lângă casă. Nu au frigider, maşină de spălat şi nici măcar cearşafuri.



"O spăl singur, o scald, mă duc la magazin şi cumpăr ce pot din pensie", a declarat Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Bărbatul face tot ce poate ca să îi lase moștenire fiicei o casă pe care o construiește singur din materiale adunate prin sat.



"Aici vreau să fac podea cu încălzire, iaca fiecare bloc de calcar a fost clădit de mine. Iată acest perete a fost dăruit de o vecină.", a spus Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Anastasia este cel de-al treilea copil al lui Gheorghe Parfeni. Bărbatul spune că a mai crescut doi feciori, care i-au întors spatele după apariția fetiței.



"Nu vor să fie fetiţa asta. Ei au vrut că atunci când avea 7 luni să facă avort, eu am spus nu. Niciodată nu fac asta, pentru că eu iubesc fetiţa asta. Acum vor să o dau din casă afară.", a zis Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.



Chiar dacă viaţa îl pune la grea încercare în fiecare zi, Gheorghe Parfeni spune că doar Năstica îl ajută să treacă peste toate problemele.



"Uite ce fetiţă frumoasă, ce sprâncene, ca o păpuşă o să fie. Parcă e o păpuşă, uite ce fetiţă, Năstica.", a declarat Gheoghe Parfeni, tatăl Anastasiei.