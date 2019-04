Un bărbat creşte un DELICIU pentru localurile din Chişinău: Nu le sunt necesare îngrăşăminte

De la verdeţuri pentru bucătăria proprie, la o adevărată afacere. De aproape doi ani, Dmitrii Pliuşciov din Chişinău, creşte 13 tipuri de germeni pe care îi recoltează imediat ce dau frunze.

Germenii sunt la mare căutare în restaurantele de lux din Capitală.



"Noi avem ridiche, floarea soarelui, trifoi pentru miere, e o cultură interesantă, nici dulce, nici amară, dar conţine foarte multe vitamine, are multe proteine", a spus Dmitrii Pliuşciov, cultivator.



Ideea i-a venit după ce a lucrat într-un restaurant din Statele Unite ale Americii. Când s-a întors acasă, a început să facă experimente.



"Timp de patru luni am crescut verdeţuri pentru familie, pentru prieteni, pe masa de călcat, în apartament. Avem şi poze", a mai spus bărbatul.



Acum, într-o încăpere de câţiva metri pătraţi, bărbatul creşte ridiche, mazăre, trifoi, broccoli, coriandru, busuioc, muștar, în total 13 tipuri de plante.



"Timp de 14 zile cât cresc micro-verdeţurile, ele au nevoie doar de apă, nu sunt necesare îngrăşăminte", mai spune Dmitrii.



Germenii sunt recoltaţi de la 7 la 21 de zile după germinare şi ajung în bucătăriile a peste 25 de restaurante din Chişinău. Bucătarii îi adaugă în salate, supe, sandwichuri, paste şi omlete.



"Lumea crede că e decorație în special, dar veţi rămâne surprinşi cât de multe calităţi gustative au micro-plantele. Iată noi avem aici mazăre, o gusți şi chiar are gust de mazăre", spune Emil Bojescu, bucătar şef.



Mulţi moldovenilor nu au auzit de germeni şi de beneficiile lor pentru sănătate:



"Eu cumpăr doar anumite verdeţuri, pe care le cunosc, dar micro-verdeţuri, ce sunt astea? De obicei iau pătrunjel, coriandru, măcriş, urzică, tot ce apare acum primăvara."



"Multă lume nu ştie, nu e informată, au rămas pensionarii care nu au informaţie, sunt pensionari care nu înţeleg în reţele de socializare, noi ne mai uităm şi ştim."



În medie, 100 de grame de salată mix din micro-plante costă 40 de lei. Germenii conţin de 30 de ori mai mulţi nutrienţi decât plantele mature.