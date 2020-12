Un bărbat care prezenta simptome de COVID-19 a murit la bordul unui avion. Autoritățile, în căutarea celorlalți călători

Un bărbat a murit la bordul unui avion, în SUA, fiind suspect de coronavirus. Acesta ”tremura și transpira” și ar fi avut simptome de COVID-19. Autoritățile de sănătate publică încearcă acum să dea de urma celorlalți călători, pentru a-i testa, scrie „The Sun”, citat de ebroky.com.



Bărbatul a decedat luni, în timpul unui zbor United Airlines de la Orlando spre Los Angeles.

Victima a fost declarată moartă după o aterizare de urgență în New Orleans, Louisiana.

Medicii aflați la bord au încercat să-l resusciteze, fără succes.

Ceilalți călători au povestit pe rețelele de socializare că familia bărbatului era șocată, iar medici au încercat să-l salveze inclusiv cu un defibrilator, injecții antialergice și adrenalină.

Pasagerii au reproșat companiei aeriene că i-au permis îmbarcarea, deși avea simptome specifice infecției cu coronavirus. ”Oare nu i s-a luat temperatura înainte?”, se întreba o femeie, pe rețeaua de socializare.

”Pot să vă întreb cum ați lăsat aseară o persoană COVID-pozitivă în cursa mea?”, a spus un alt pasager în dialog pe rețeaua de socializare cu reprezentanții companiei aeriene.

”Tremura și transpira la bordul avionului. Era clar bolnav și apoi a murit la mijlocul zborului. Am aterizat de urgență în New Orleans și nici măcar nu am schimbat avionul după aceea. Am stat cu toții acolo, ore în șir, așteptând ca voi să curățați sângele și germenii cu șervețele umede. Așa vă descurcați voi, cu siguranța și sănătatea publică?”, a lansat acuzații serioase călătorul.

Bărbatul avea dificultăți de respirație, a povestit o altă pasageră, iar medicii i-au făcut manevre de resuscitare timp de o oră înainte de a pronunța decesul.

Reprezentanții companiei aeriene au declarat vineri că încearcă să-i localizeze pe toți cei care s-au urcat la bordul avionului. La fel și CDC, direcția de sănătate publică americană, pentru se stabili dacă vreun călător s-a infectat cu COVID.