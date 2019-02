Un bărbat care era în arest la domiciliu n-a putut să se țină departe de probleme și a mai FURAT

Un bărbat care era în arest la domiciliu n-a putut să se țină departe de probleme și a fost tentat de o nouă "lovitură".

El a fost arestat preventiv, iar un altul a fost pus sub control judiciar sub acuzația de tentativă la furt calificat. Cel arestat are 20 de ani, iar celălalt are 35 de ani, ei fiind frați.

Frații au ajuns din nou în fața judecătorilor după ce au încercat să jefuiască un bărbat din localitatea bolotești, din județul Vrancea, a informat. Bărbatul de 20 de ani a primit mandat de arestare preventivă, deoarece ar fi comis tentativa de furt în perioada în care era arestat la domiciliu.

"La data de 21 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Odobești au fost sesizați cu privire la comiterea de către autori necunoscuți a unei infracțiuni de tentativă la furt calificat față de un bărbat, din comuna Boloteşti, judeţul Vrancea.

În urma activităților specifice desfășurate de către polițiști, au fost identificați principalii suspecți în cauză, ambii din comuna Bolotești, cu vârsta de 20, respectiv 35 de ani", după cum a transmis Biroul de presă al IPJ Vrancea.