Un bărbat care credea că e "posedat" a intrat în biserică, cu tot cu mașină (VIDEO)

Surpriză pentru enoriaşii dintr-un orăşel spaniol, care au găsit în biserica lor o maşină, scrie digi24.ro.

S-a întâmplat localitatea Sonseca, din centrul ţării, după ce şoferul a crezut că e posedat de spirite malefice. Convins că doar în lăcaşul de cult îşi poate găsi salvarea, a pătruns în biserică. Cu tot cu mașină.

O femeie l-a văzut cu mașina blocată la intrare și credea că a făcut un accident, ea a mers să-l verifice, dar acesta a coborât geamul și alungat-o. Ea a sunat la serviciile de urgență, timp în care bărbatul a forțat ușile și a intrat în lăcaș.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, el le-a spus că doar acolo se simțea în siguranță.

El fost dus la spital, unde medicii au stabilit că suferă de probleme psihice.

