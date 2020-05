Un bărbat care a stat 37 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o A IMPRESIONAT până la lacrimi jurații și spectatorii unui show de talente (VIDEO)

Un american care a petrecut 37 de ani în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o a impresionat până la lacrimi jurații și spectatorii unui show de talente din Statele Unite. Bărbatul a interpretat o piesă despre dreptate și a fost apreciat atât pentru aptitudinile sale muzicale, cât și pentru mesajul transmis.



Archie Williams are 58 de ani și în 1982 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de omor, viol și jaf. Pe atunci avea doar 20 de ani, provenea dintr-o familie săracă și nu a avut resursele necesare pentru a-și angaja un avocat bun ca să se poată apăra.



"Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă una ca asta. Eram nevinovat, nu comisesem nicio crimă, dar dat fiind faptul că eram un tânăr sărac de culoare nu am fost în stare să lupt cu statul Louisiana. Am fost condamnat la închisoare pe viață, fără drept de apel sau eliberare pentru bună purtare", a spus Archie Williams.



Nevinovăția sa a putut fi dovedită abia în 2019, când au fost făcute noi probe ADN. El a fost imediat eliberat, după 37 de ani petrecuți în spatele gratiilor. Prestația sa pe scena showului american de talente i-a lăsat cu ochii în lacrimi pe jurați și pe spectatori. Archie Williams a fost apreciat nu doar pentru povestea sa de viaţă și pentru mesajul pe care l-a transmis, ci și pentru abilitățile sale vocale.

Cu patru de "Da", bărbatul a trecut în etapa următoare a concursului.