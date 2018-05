Un bărbat care a fost abuzat sexual de o călugăriță și-a întâlnit fiica rezultată în urma violului (FOTO)

Povestea lui Edward Haynes este cutremurătoare. Bărbatul a fost abuzat sexual în copilărie, când se afla la un cămin catolic, de către o călugăriță. Femeia a rămas însărcinată și a născut o fetiță, scrie libertatea.ro.

Bărbatul, acum în vârstă de 76 de ani, a fost agresat sexual pe vremea când avea 12 ani și se afla la căminul catolic John Reynolds, în Lancashire.

Călugărița Bessie Veronica Lawler l-a violat pe Edward în repetate rânduri, timp de 3 ani de zile. Femeia a rămas însărcinată şi a fost trimisă în Irlanda din cauza acestui incident.

După 62 de ani de la incident, Edward şi-a făcut publică, luna trecută, povestea. Numele călugăriței a fost recunoscut de către rudele acesteia.

Potrivit lor, femeia a fost trimisă la Londra pentru a naşte, o fetiţă, şi apoi a încercat să-l găsească pe Edward. Călugărița a renunțat la viața ei monahală și s-a stabilit apoi în Irlanda, unde s-a căsătorit şi a mai avut încă patru copii.

Călugărița a murit în anul 2002, iar copiii ei au început să cerceteze arborele genealogic al mamei lor. Astfel, ei au descoperit despre existența fetei.

Niciunul dintre ei nu a știut cine este tatăl ei până de curând, când au citit povestea lui Edward. Familia se străduiește să facă acum față șocantei descoperiri despre mama lor.

Edward a fost contactat de copiii femeii și așa a aflat că are o fiică în vârstă de 62 de ani. Cei doi s-au întâlnit pentru pima oară în Londra, iar întâlnirea a fost una emoționantă.

Atunci când a văzut, Edward i-ar fi spus: “Oh, Doamne, fiica mea, în sfârşit te întâlnesc”, iar fiica lui i-ar fi spus: “Tată, tată, tata!”.

