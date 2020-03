Un bărbat, BĂTUT cu un vibrator, dezbrăcat şi filmat în ipostaze umilitoare de o grupare de interlopi. Ce pedepse au primit agresorii

Membrii unei grupări interlope au sechestrat un bărbat din Galaţi şi l-au lovit în repetate rânduri cu un vibrator, dar şi cu un ciocan, pentru a obţine de la acesta informaţii despre o grupare rivală.

Ca să nu spună nimic despre cele întâmplate, l-au pozat şi filmat în ipostaze degradante, ameninţând că vor posta iamginile pe reţelele de socializare, scrie adevarul.ro.

Victima a fost chinuită astfel timp de o oră, iar după ce interlopii au primit asigurări că aceasta va face exact ce i-au cerut, au părăsit apartamentul. Au fost prinşi în cursul aceleaşi zile după ce bărbatul sechestrat, bătut şi umilit le-a făcut plângere la Poliţie, însă judecătorii au decis în cele din urmă ca majoritatea acestora să nu facă nicio zi de închisoare.

Totul s-a întâmplat în 2015, iar acum Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat definitiv la pedepse simbolice pentru lipsire de libertate şi şantaj pe învinuiţi.

Astfel, doi dintre membrii grupării au fost condamnaţi la câte un an şi 4 luni de închisoare. Un alt acuzat va sta după gratii un an, o lună şi 10 zile, toate sancţiunile penale fiind suspendate sub supraveghere, iar al patrulea a fost condamnat la un an, 6 luni şi 20 de zile de puşcărie, pedeapsa urmând să fie executată în regim de detenţie. Al cincilea acuzat va face un an de puşcărie cu suspendare pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal.